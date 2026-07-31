Dhanbad News: बलियापुर में समाजसेवी अर्चना ग्रोवर को दी गई श्रद्धांजलि
Dhanbad News: बलियापुर के सरिया बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को समाजसेवी अर्चना ग्रोवर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह में अनेक समाजसेवियों ने अर्चना को श्रद्धांजलि अर्पित की।
Dhanbad News: बलियापुर स्थित सरिया बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को समाजसेवी अर्चना ग्रोवर को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, भाजपा नेत्री तारा देवी, धर्मजीत सिंह, धरनीधर मंडल, शेखर सिंह, उपप्रमुख आशा देवी, बेंगु ठाकुर, गिरधारीलाल अग्रवाल, ज्ञानरंजन सिन्हा, कुलदीप अग्रवाल, शैलेश सिंह, मनमोहन ग्रोवर, घनश्याम ग्रोवर, विद्युत चक्रवर्त्ती, अताउर रहमान, धनंजय मंडल आदि मौके पर थे।
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