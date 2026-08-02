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Dhanbad News: डॉ सौरव कुमार की चौथी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: मुराईडीह कॉलोनी में प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉ. सौरव कुमार की चौथी पुण्यतिथि श्रद्धा से मनाई गई। परिवार और दोस्तों ने उन्हें नम आंखों से याद किया। उनके सामाजिक कार्य और रक्तदान शिविरों के प्रयासों को सराहा गया। वक्ताओं ने उनके जीवन को समाज सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

Dhanbad News: डॉ सौरव कुमार की चौथी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

Dhanbad News: मुराईडीह कॉलोनी निवासी प्रसिद्ध दंत चिकित्सक एवं समाजसेवी स्वर्गीय डॉ. सौरव कुमार की चौथी पुण्यतिथि शनिवार को श्रद्धा और भावुक माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर परिवारजनों, मित्रों और क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पिता डॉ. टी.टी. सिंह और बहन सोनल कुमारी ने डॉ. सौरव को याद करते हुए उनके सामाजिक सरोकारों और सेवा भावना को स्मरण किया। डॉ. सौरव ने अपने चिकित्सा कार्य के साथ-साथ क्षेत्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की शुरुआत कर समाज सेवा की एक नई मिसाल कायम की थी। उनके प्रयासों से अनेक जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सका।

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वक्ताओं ने कहा कि डॉ. सौरव का जीवन समाज के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। उनकी कमी आज भी परिवार और क्षेत्रवासियों को खलती है, लेकिन उनके सेवा कार्य हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।

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