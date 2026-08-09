Dhanbad News: लिंड्से क्लब में रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा
Dhanbad News: धनबाद में लिंड्से क्लब एवं लाइब्रेरी ने रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सदस्यों ने टैगोर के चित्र पर श्रद्धांजलि दी और रवींद्र संगीत की प्रस्तुतियां दीं। क्लब के अध्यक्ष ने उनके योगदान को सराहा और भारतीय संस्कृति की पहचान को रेखांकित किया।
Dhanbad News: धनबाद। रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर लिंड्से क्लब एवं लाइब्रेरी की ओर से श्रद्धांजलि एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। क्लब के नए भवन में आयोजित कार्यक्रम में सदस्यों ने टैगोर के चित्र पर श्रद्धांजलि दी। क्लब के सदस्यों एवं कलाकारों ने रवींद्र संगीत की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दीं। क्लब के अध्यक्ष अमलेंदु सिन्हा ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देकर पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान स्थापित की। उनकी रचनाओं में मानवता, प्रकृति, प्रेम, शांति और सामाजिक सौहार्द का संदेश मिलता है।
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