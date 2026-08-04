Dhanbad News: शिक्षिका सुजाता की पुण्यतिथि पर लगा पुस्तक मेला
Dhanbad News: सिंदरी ऑफिसर्स क्लब में दिवंगत शिक्षिका सुजाता की पांचवीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि, रक्तदान शिविर, और नेत्रदान का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने उनके असामयिक निधन पर दुःख व्यक्त किया और पुस्तक 'जल समाज और इतिहास की यात्रा' का विमोचन किया गया।
Dhanbad News: सिंदरी ऑफिसर्स क्लब में सोमवार को ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से दिवंगत शिक्षिका सुजाता की पांचवीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और राजनारायण तिवारी ने श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम की गतिविधियाँ
कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर, नेत्रदान, स्वास्थ्य परिचर्चा और पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। इसमें 24 लोगों ने रक्तदान किया और तीन लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। वक्ताओं ने पांच वर्ष पूर्व जर्जर झरिया-सिन्दरी सड़क के कारण हुई सुजाता की असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया।
पुस्तक विमोचन
मौके पर भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ काशीनाथ चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक 'जल समाज और इतिहास की यात्रा' का विमोचन भी किया गया। दिवंगत शिक्षिका के बड़े भाई प्रो. सत्येंद्र नारायण सिंह ने कहा कि सुजाता एक नाम नहीं, बल्कि इतिहास और स्मृति है। वहीं डॉ डीके सेन ने कहा कि वे हमेशा वैज्ञानिक चेतना के साथ कार्य करती रहीं। कार्यक्रम में सुंदरलाल महतो, सुरेश प्रसाद, रीना भौमिक, संतोष कुमार महतो, राजीव रंजन, मिनती स्वेन, रानी मिश्रा, भोलानाथ राम, मिठू दार, दिलीप विश्वकर्मा, डॉ जेएन बासु, हेमंत कुमार जायसवाल, रंजू प्रसाद, गौतम प्रसाद, रजनीकांत मिश्रा, मुकेश कुमार और प्रफुल्ल कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन विकाश कुमार ठाकुर ने किया।
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