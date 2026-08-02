Dhanbad News: गोपाल महतो की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा
Dhanbad News: धनबाद में शनिवार को एवरग्रीन क्लब द्वारा पूर्व वार्ड आयुक्त गोपाल महतो की 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के बाद, फुटबॉल टूर्नामेंट और अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। झारखंड सरकार और स्थानीय नेताओं ने उनके जनसेवा और साधारण जीवन के आदर्शों की सराहना की।
Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। मनईटांड़ बस्ती एवरग्रीन क्लब की ओर से शनिवार को पूर्व वार्ड आयुक्त एवं समाजसेवी गोपाल महतो की 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। श्रद्धांजलि सभा में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया गया। सभा की अध्यक्षता शिव शंकर झा और संचालन दिनेश महतो ने किया। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मुख्य सचेतक एवं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि गोपाल महतो ने अपना पूरा जीवन गरीबों, मजदूरों और आम लोगों की सेवा में समर्पित किया। उनके आदर्श समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक था। सभा के बाद एवरग्रीन क्लब की ओर से आयोजित गोपाल महतो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का आयोजन हुआ। विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मैराथन, कबड्डी, दौड़ एवं अन्य खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद निर्मला देवी, कांग्रेस नेता रविंद्र वर्मा, झामुमो नेता बलराम महतो, भाकपा माले के राणा चट्टराज समेत कई लोग शामिल थे।
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