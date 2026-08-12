Dhanbad News: शिक्षा के विकास में डॉ राणा के योगदान भुलाए नहीं जा सकते
Dhanbad News: धनबाद में आरएस मोर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एसएन राणा की पुण्यतिथि भुनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर कॉलेज में मनाई गई। बीसीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक आरके सहाय ने डॉ राणा के शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना की। प्राचार्य डॉ प्रवीण सिंह ने कहा कि धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका योगदान प्रमुख रहा।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर के पूर्व प्राचार्य सह शिक्षाविद एसएन राणा की पुण्यतिथि मंगलवार को भुनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर कॉलेज हीरक रोड में मनाई गई। मुख्य अतिथि बीसीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक आरके सहाय ने कहा कि कोयलांचल में शिक्षा के विकास में डॉ राणा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विशिष्ट अतिथि आरएस मोर कॉलेज के प्राचार्य डॉ प्रवीण सिंह ने कहा कि धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय का सपना डॉ राणा और उनकी टीम ने देखा था, जो साकार हुआ है। बीबीएमकेयू के भू संपदा पदाधिकारी डॉ मंतोष कुमार पांडेय ने कहा कि निरसा में केएसजीएम कॉलेज स्थापित करने में भी डॉ राणा का भरपूर योगदान रहा।
कॉलेज के संस्थापक भुवनेश्वर यादव एवं सुखदेव नारायण ने कहा कि इस कॉलेज को अस्तित्व में लाने में डॉ एसएन राणा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर प्राचार्य डॉ बीके दास, फूल सिंह, संजय राणा, दामोदर शर्मा, विश्वनाथ राणा, पीयूष कौशल, अनूप राणा, कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव संजीव राणा, अशोक गिरि, एसके सिंह, निवेदिता आनंद पुष्पा यादव, प्रियाश्री अमित मिश्रा, सुरेश महतो, सुशांत मंडल मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।