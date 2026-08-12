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Dhanbad News: शिक्षा के विकास में डॉ राणा के योगदान भुलाए नहीं जा सकते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में आरएस मोर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एसएन राणा की पुण्यतिथि भुनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर कॉलेज में मनाई गई। बीसीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक आरके सहाय ने डॉ राणा के शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना की। प्राचार्य डॉ प्रवीण सिंह ने कहा कि धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका योगदान प्रमुख रहा।

Dhanbad News: शिक्षा के विकास में डॉ राणा के योगदान भुलाए नहीं जा सकते

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर के पूर्व प्राचार्य सह शिक्षाविद एसएन राणा की पुण्यतिथि मंगलवार को भुनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर कॉलेज हीरक रोड में मनाई गई। मुख्य अतिथि बीसीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक आरके सहाय ने कहा कि कोयलांचल में शिक्षा के विकास में डॉ राणा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विशिष्ट अतिथि आरएस मोर कॉलेज के प्राचार्य डॉ प्रवीण सिंह ने कहा कि धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय का सपना डॉ राणा और उनकी टीम ने देखा था, जो साकार हुआ है। बीबीएमकेयू के भू संपदा पदाधिकारी डॉ मंतोष कुमार पांडेय ने कहा कि निरसा में केएसजीएम कॉलेज स्थापित करने में भी डॉ राणा का भरपूर योगदान रहा।

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कॉलेज के संस्थापक भुवनेश्वर यादव एवं सुखदेव नारायण ने कहा कि इस कॉलेज को अस्तित्व में लाने में डॉ एसएन राणा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर प्राचार्य डॉ बीके दास, फूल सिंह, संजय राणा, दामोदर शर्मा, विश्वनाथ राणा, पीयूष कौशल, अनूप राणा, कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव संजीव राणा, अशोक गिरि, एसके सिंह, निवेदिता आनंद पुष्पा यादव, प्रियाश्री अमित मिश्रा, सुरेश महतो, सुशांत मंडल मौजूद थे।

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