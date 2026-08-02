Dhanbad News: बढ़न दास के बलिदान दिवस पर शिक्षा का संदेश
Dhanbad News: ईस्ट कतरास में बढ़न दास का बलिदान दिवस मनाया गया। परिवार के सदस्यों और समिति के नेताओं ने शिक्षा को समाज में क्रांति का साधन बताया। उन्होंने बेटियों और बेटों दोनों को स्कूल भेजने का आग्रह किया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे।
Dhanbad News: ईस्ट कतरास स्थित समाधि स्थल व छाताबाद पांच नंबर मालकेरा रोड स्थित प्रतिमा स्थल पर शनिवार को बढ़न दास का बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। छोटे पुत्र राजकुमार दास समेत परिजनों की मौजूदगी में राष्ट्रीय भुइयां विकास समिति के अध्यक्ष गणेश भुइयां, महामंत्री इंद्रदेव भुइयां, कार्यकारी अध्यक्ष रामलखन राम सहित वक्ताओं ने शिक्षा को समाज में नई क्रांति का आधार बताते हुए बेटियों के साथ बेटों को भी स्कूल भेजने की अपील की। मौके पर विकास बजरंगी, राजेंद्र प्रसाद, अर्जुन भुइयां, सीताराम भुइयां, लखन भुइयां, अशोक भुइयां, रेणू कुमारी, किस्मत भुइयां, रंजीत बाउरी, कौशल्या देवी आदि मौजूद थे।
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