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Dhanbad News: पुण्यतिथि पर एक साथ याद किए गए अधिवक्ता पिता-पुत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में वकील पिता-पुत्र बबन लाल और असीम कुमार लाल को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। कोर्ट परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई वकील उपस्थित थे। इस अवसर पर बबन लाल की आठवीं और असीम की पहली पुण्यतिथि मनाई गई।

Dhanbad News: पुण्यतिथि पर एक साथ याद किए गए अधिवक्ता पिता-पुत्र

Dhanbad News: धनबाद। अधिवक्ता पिता-पुत्र बबन लाल और असीम कुमार लाल को उनकी पुण्यतिथि पर एक साथ याद किया गया। शनिवार को धनबाद कोर्ट परिसर स्थित वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह के सिरिस्ता में दोनों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। धनबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं झारखंड के वरीय अधिवक्ता बबन लाल की यह आठवीं पुण्यतिथि, जबकि उनके ज्येष्ठ पुत्र एवं धनबाद न्यायालय के वरीय अधिवक्ता असीम कुमार लाल की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह, राजू रंजन प्रसाद, अखौरी धनंजय सिन्हा, किशोर कुमार, बीपी सिन्हा, दुर्गेश कुमार रंजन, अनिल त्रिवेदी, निर्मल कुमार रवानी, पीके घोषाल, प्रशांत दयाल, शर्मिष्ठा, प्रभाकर प्रसाद, उदय भट्ट, जलाल अंसारी, सुरेश निषाद, अरविंद द्विवेदी, अधिवक्ता लिपिक संघ के अध्यक्ष सरजू यादव, अजय कुमार श्रीवास्तव, रंजीत गुप्ता उपस्थित थे।

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