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Dhanbad News: अंगारपथरा में शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: संकल्प एजुकेशन अंगारपथरा में बुधवार को शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जय धरती मां फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रविकुमार निषाद ने दिशोम गुरु के चित्र पर माल्यार्पण किया। अन्य उपस्थित लोगों में संकल्प एजुकेशन के निदेशक और विभिन्न सदस्य शामिल थे।

Dhanbad News: अंगारपथरा में शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

Dhanbad News: संकल्प एजुकेशन अंगारपथरा में बुधवार को शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। जय धरती मां फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फाउंडेशन के संस्थापक रविकुमार निषाद ने दिशोम गुरु के चित्र पर माल्यार्पण किया। संकल्प एजुकेशन के निदेशक सहदेव महतो, शंकर किशोर महतो, रंजीत कुमार, सुधीर हेंब्रम, शमशेर अली आदि उपस्थित थे।

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