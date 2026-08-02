Dhanbad News: मुराईडीह में जला ट्रांसफार्मर बदला गया, 36 घंटे बाद बहाल हुई बिजली
Dhanbad News: मुराईडीह कॉलोनी में बिजली घर का जला ट्रांसफार्मर शनिवार रात को बदल दिया गया। भूली से लाए गए नए ट्रांसफार्मर का संचालन 9.30 बजे शुरू हुआ, जिससे 36 घंटों के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। स्थानीय निवासियों ने बीसीसीएल प्रबंधन के बिजली विभाग की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।
Dhanbad News: बरोरा। मुराईडीह कॉलोनी के नीचे साइड स्थित बिजली घर का जला ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। भूली से मंगाए गए 1000 केवी के नए ट्रांसफार्मर का पूजा-अर्चना के बाद शनिवार रात 9.30 बजे संचालन शुरू किया गया। इसके साथ ही करीब 36 घंटे बाद मुराईडीह वाशरी कॉलोनी, नेहरू क्लब और नीचे साइड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिक लोड के कारण शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे नीचे साइड का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिससे लगभग 300 आवासों में अंधेरा छा गया था। ट्रांसफार्मर बदलने में बीसीसीएल प्रबंधन के बिजली विभाग की त्वरित कार्रवाई पर कॉलोनीवासियों ने प्रबंधन के प्रति आभार जताया।
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