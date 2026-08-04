Dhanbad News: बलियापुर प्रमुख ने प्रशिक्षण का उद्घाटन किया
Dhanbad News: प्रमुख पिंकी देवी ने दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बीडीओ प्रभाषचंद्र दास ने 16 वीं वित्त आयोग की जानकारी दी। प्रशिक्षण में आठ पंचायतों के मुखियाओं और कर्मचारियों ने भाग लिया।
Dhanbad News: प्रमुख पिंकी देवी ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पंचायत प्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों से योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की। बीडीओ प्रभाषचंद्र दास ने मुखियाओं को 16 वीं वित्त आयोग की विस्तार से जानकारी दी। बीपीआरओ मो. आलम, मास्टर ट्रेनर अहमद अंसारी आदि मौके पर थे। प्रशिक्षण में आमटाल, छाताटांड़, वीरसिंहपुर, दोलाबड़, बाघमारा, जगदीश, कुसमाटांड़, सिंदूरपुर सहित आठ पंचायत के मुखियाओं व संबंधित कर्मचारियों ने भाग लिया। संजय गोराइं, मुखिया सुनीता मल्लिक, मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार महतो, मुखिया कल्पना गोराइं आदि मौके पर थे।
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