Dhanbad News: लोदना में दैनिक मजदूर ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या
Dhanbad News: लोदना के 12 नंबर निवासी रामजी भुइया (40) ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिवार में पत्नी लीलावती देवी और तीन बच्चे हैं। उनका अंतिम संस्कार दामोदर नदी के पास किया गया। पुलिस ने कहा कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।
Dhanbad News: अलकडीहा, प्रतिनिधि। लोदना 12 नंबर निवासी रामजी भुइया (40) ने मंगलवार को अपने आवास में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर मिलते ही लोदना ओपी पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना के बाद पत्नी लीलावती देवी, पुत्र विजय, अजय, पुत्री रूपाली कुमारी का रो रोकर बुरा हाल है। शाम को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शव का अंतिम संस्कार दामोदर नदी के मोहलबनी घाट पर किया गया। ओपी प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
मृतक दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार को भरन पोषण करता था।
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