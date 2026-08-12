Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: लोदना में दैनिक मजदूर ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: लोदना के 12 नंबर निवासी रामजी भुइया (40) ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिवार में पत्नी लीलावती देवी और तीन बच्चे हैं। उनका अंतिम संस्कार दामोदर नदी के पास किया गया। पुलिस ने कहा कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

Dhanbad News: लोदना में दैनिक मजदूर ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या

Dhanbad News: अलकडीहा, प्रतिनिधि। लोदना 12 नंबर निवासी रामजी भुइया (40) ने मंगलवार को अपने आवास में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर मिलते ही लोदना ओपी पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना के बाद पत्नी लीलावती देवी, पुत्र विजय, अजय, पुत्री रूपाली कुमारी का रो रोकर बुरा हाल है। शाम को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शव का अंतिम संस्कार दामोदर नदी के मोहलबनी घाट पर किया गया। ओपी प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

मृतक दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार को भरन पोषण करता था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Suicide Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।