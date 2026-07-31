Dhanbad News: मजदूर ने पेड़ से लटक कर दी जान
Dhanbad News: चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नूतन गांव में 27 वर्षीय मजदूर अजय कच्छप ने पेड़ में रस्सी के सहारे आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी ने बताया कि आपसी विवाद के बाद अजय रात को घर के बाहर सो गया था। शुक्रवार सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। उसके दो बच्चे हैं।
Dhanbad News: चिरकुंडा, प्रतिनिधि। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नूतन गांव के समीप मजदूर अजय कच्छप (27) ने पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंच कर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। मृतक रांची के मांडर के बरगारी निवासी गहनु कच्छप का पुत्र था। मृतक की पत्नी रानी कच्छप ने बताया कि 29 जुलाई की रात वह घर से आया था। 30 जुलाई को आपसी विवाद के कारण रात में घर के बाहर पेड़ के पास सोने चला गया। शुक्रवार की सुबह उसका शव पेड़ से झुलते हुए लोगों ने देखा।
मृतक के दो बच्चे हैं।
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