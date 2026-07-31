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Dhanbad News: सर्पदंश से तोपचांची के युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: तोपचांची के निवासी एक युवक की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। पहले स्थानीय स्नेक सेवर के पास ले जाने के बाद उसे समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका।

Dhanbad News: सर्पदंश से तोपचांची के युवक की मौत

Dhanbad News: धनबाद/प्रमुख संवाददाता। तोपचांची निवासी एक युवक की सर्पदंश के बाद समय पर समुचित इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। जानकारी के अनुसार युवक को उसके घर में सांप ने डंस लिया था। घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय पहले एक स्थानीय स्नेक सेवर के पास पहुंचे। युवक की हालत गंभीर देख स्नेक सेवर ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तोपचांची भेज दिया। हालांकि तब तक उसकी स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) रेफर कर दिया।

परिजन युवक को लेकर एसएनएमएमसीएच पहुंचे, जहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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