Dhanbad News: घायल ट्रैक्टर मालिक की इलाज के दौरान मौत
Dhanbad News: बलियापुर में आमझर के पास एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय संदीप मंडल की एसएनएमएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना में संदीप अपने ही ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया, जिससे परिवार में शोक की लहर छा गई।
Dhanbad News: बलियापुर, प्रतिनिधि। आमझर के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय संदीप मंडल की मौत सोमवार को एसएनएमएमसीएच में इलाज के दौरान हो गयी। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शव को देखकर पत्नी अपर्णा मंडल, मां पुष्पा मंडल, पुत्री ऋतिका मंडल, लक्ष्मी मंडल व पुत्र मोहन कुमार मंडल दहाड़ मारकर रोने बिलखने लगे। संदीप रविवार को अपने ही ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद उसे इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्त्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
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