Dhanbad News: भटिंडा फॉल की तेज धार में बहे तीन युवक, एक की मौत
Dhanbad News: मुनीडीह क्षेत्र के भटिंडा फॉल में तीन युवक शुक्रवार को बह गए। 20 वर्षीय ओमप्रकाश पंडित की मौत हो गई, जबकि उसके ममरे भाई सुजल और मित्र साहिल को बचा लिया गया। ओमप्रकाश आईटीआई की परीक्षा देने आया था। घटना के तीन घंटे बाद गोताखोरों ने उसका शव निकाला। पुलिस जांच कर रही है।
Dhanbad News: पुटकी, प्रतिनिधि। मुनीडीह क्षेत्र स्थित भटिंडा फॉल की तेज धार में शुक्रवार को तीन युवक बह गए। इनमें से 20 साल के ओमप्रकाश पंडित की मौत हो गई। ओमप्रकाश का ममेरा भाई सुजल खुद निकल आया जबकि दोस्त साहिल को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने घटना के तीन घंटे बाद शाम करीब छह बजे ओमप्रकाश पंडित उर्फ गोलू के शव को फॉल से निकाला। वह गिरिडीह जिले के सरिया का रहनेवाला था। उसके पिता लक्ष्मण पंडित ऑटो चालक हैं। जानकारी के अनुसार ओमप्रकाश आईटीआई की परीक्षा देने सरिया से धनबाद आया था। परीक्षा के बाद वह लोयाबाद स्थित अपने मामा के घर पहुंचा और ममेरे भाई से भटिंडा फॉल घूमने चलने की इच्छा जताई।
शुक्रवार को दोपहर करीब तीन बजे तीनों युवक बाइक से भटिंडा फॉल पहुंचे। ऊपरी झरने का नजारा देखने के बाद तीनों नीचे की ओर चले गए। इस दौरान तीनों ने फोटोग्राफी भी की।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओमप्रकाश झरने के बहते पानी के किनारे मछली देखने गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बहने लगा। उसने शोर मचाया तो ममेरा भाई सुजल उसे बचाने पानी में कूद पड़ा, लेकिन वह भी तेज धारा में फंस गया। किसी तरह वह बाहर निकल आया। इसके बाद तैराक साहिल कुमार भुईंया ओमप्रकाश को बचाने के लिए पानी में कूदा। उसने कुछ देर तक ओमप्रकाश को पकड़कर रखने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण उसकी पकड़ छूट गई और दोनों गहरे पानी की ओर बह गए। इसी बीच फॉल के समीप मौजूद दुकानदार एवं फॉल कमेटी के सदस्य मनोज महतो ने साहिल को बचाकर बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही मुनीडीह ओपी प्रभारी मनिता कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों ने तीन घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। आखिरकार शाम करीब छह बजे ओम प्रकाश का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल।
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