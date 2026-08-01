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Dhanbad News: गनसाडीह में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: केतुवाड़ीह क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक आशीष विश्वकर्मा ने शनिवार रात आत्महत्या की। परिवार के अनुसार, आशीष पार्टी में शामिल होने के बाद देर से लौटे थे, जिससे उन्हें डांट मिली। आवेश में आकर उन्होंने स्टोर में फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Dhanbad News: गनसाडीह में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

Dhanbad News: पुटकी, प्रतिनिधि। केन्दुआडीह थाना क्षेत्र के गनसाडीह तीन नंबर काली मंदिर के समीप स्थित कॉलोनी में शनिवार रात एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आशीष विश्वकर्मा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, आशीष शनिवार रात एक पार्टी में शामिल होने के बाद देर से घर लौटा था। चर्चा है कि देर रात घर पहुंचने पर परिजनों ने उसे डांट-फटकार लगाई। इसके बाद वह आवेश में आकर घर से कुछ दूरी पर बने स्टोरनुमा कमरे में चला गया और पंखे के हुक में चादर का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। कुछ देर बाद जब परिजन उसे देखने पहुंचे तो स्टोर का दरवाजा अंदर से बंद मिला।

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संदेह होने पर दरवाजे के छिद्र से झांककर देखा तो आशीष फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर केन्दुआडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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