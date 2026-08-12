Dhanbad News: जन्मदिन मनाने भटिंडा फॉल गए चाचा-भतीजे की डूबने से मौत

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में मंगलवार को डूबने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जोगता मोड़ निवासी आयुष कुमार पांडेय (17 वर्ष) और उसके चाचा प्रजित कुमार पांडेय (40 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों जन्मदिन मनाने के लिए भटिंडा फॉल पहुंचे थे। स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव को पानी से निकाला। जानकारी के अनुसार आयुष अपने तीन दोस्त तोपचanchi के अभिराज दास, लोयाबाद पावर हाउस के धीरज दास व पुटकी श्रीनगर के अंशु कुमार और चाचा प्रजित कुमार पांडेय के साथ जन्मदिन मनाने भटिंडा फॉल आया था। आयुष के दोस्त ने बताया कि हम सभी ने केक काटकर आयुष का जन्मदिन मनाया। इसके बाद आयुष और उसके चाचा पानी के पास जाकर फोटोग्राफी करने लगे। इसी दौरान अचानक आयुष का पैर फिसल गया और वह पानी में चला गया। आयुष को पानी में गिरते देख चाचा प्रजित उसे बचाने के लिए तत्काल पानी में कूद गए। उन्होंने आयुष को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अधिक गहराई होने से देखते ही देखते दोनों पानी में डूब गए। वहां मौजूद आयुष के दोस्तों और अन्य लोगों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने पानी में उतरकर दोनों की तलाश शुरू की। गोताखोरों ने आधे घंटे में प्रजित का शव पानी से निकाल लिया। वहीं, आयुष की तलाश में गोताखोरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर बाद उसका भी शव निकाला गया.