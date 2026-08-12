Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: जन्मदिन मनाने भटिंडा फॉल गए चाचा-भतीजे की डूबने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में एक दुखद घटना में 17 वर्षीय आयुष कुमार पांडेय और उसके 40 वर्षीय चाचा प्रजित कुमार पांडेय की डूबने से मौत हो गई। दोनों जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से आए थे। अचानक आयुष का पैर फिसल गया और उसे बचाने के प्रयास में चाचा भी पानी में डूब गए। गोताखोरों ने काफी मेहनत से शव निकाले।

Dhanbad News: जन्मदिन मनाने भटिंडा फॉल गए चाचा-भतीजे की डूबने से मौत

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में मंगलवार को डूबने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जोगता मोड़ निवासी आयुष कुमार पांडेय (17 वर्ष) और उसके चाचा प्रजित कुमार पांडेय (40 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों जन्मदिन मनाने के लिए भटिंडा फॉल पहुंचे थे। स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव को पानी से निकाला। जानकारी के अनुसार आयुष अपने तीन दोस्त तोपचanchi के अभिराज दास, लोयाबाद पावर हाउस के धीरज दास व पुटकी श्रीनगर के अंशु कुमार और चाचा प्रजित कुमार पांडेय के साथ जन्मदिन मनाने भटिंडा फॉल आया था। आयुष के दोस्त ने बताया कि हम सभी ने केक काटकर आयुष का जन्मदिन मनाया। इसके बाद आयुष और उसके चाचा पानी के पास जाकर फोटोग्राफी करने लगे। इसी दौरान अचानक आयुष का पैर फिसल गया और वह पानी में चला गया। आयुष को पानी में गिरते देख चाचा प्रजित उसे बचाने के लिए तत्काल पानी में कूद गए। उन्होंने आयुष को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अधिक गहराई होने से देखते ही देखते दोनों पानी में डूब गए। वहां मौजूद आयुष के दोस्तों और अन्य लोगों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने पानी में उतरकर दोनों की तलाश शुरू की। गोताखोरों ने आधे घंटे में प्रजित का शव पानी से निकाल लिया। वहीं, आयुष की तलाश में गोताखोरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर बाद उसका भी शव निकाला गया.

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: भटिंडा फॉल में डूबने से चाचा-भतीजे की मौत, जोगता में मातम

घटना की सूचना मिलने पर

घटना की सूचना मिलने पर मुनीडीह ओपी प्रभारी मनिता कुमारी मौके पर पहुंची। हादसे की खबर मिलते ही आयुष की मां बिंदु देवी व पिता अजीत पांडेय समेत अन्य परिजन भटिंडा पहुंचे। शव देखकर परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे। आयुष के पिता अजीत पांडेय जोगता थाना के बगल स्थित मंदिर के पुजारी हैं। आयुष शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर कॉलेज का छात्र था.

चाचा-भतीजा की मौत से जोगता में पसरा मातम

चाचा-भतीजे की एक साथ मौत होने से जोगता में मातम पसरा है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं आसपड़ोस के लोग भी काफी गमगीन है। जोगता मोड़ निवासी अजीत पांडेय के बड़े पुत्र 17 वर्षीय आयुष कुमार पांडेय का जन्मदिन मंगलवार को था। सुबह आयुष घर से सिजुआ स्थित शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर स्मारक कॉलेज पढ़ाई करने के लिए निकला था, लेकिन दोस्तों के साथ भटिंडा पहुंच गया। वहां उसने अपने चाचा प्रजित को भी बुला लिया। आयुष तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वहीं प्रजित की दो पुत्रियां व एक पुत्र है। वे पूजा-पाठ कर परिवार का भरण पोषण करते थे। परिजनों का कहना है कि आयुष बहुत होनहार व पढ़ाई-लिखाई में काफी तेज था。

सामान्य प्रश्न

घटना कब हुई?
घटना मंगलवार को हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।