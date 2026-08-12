Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में डूबने से चाचा-भतीजे की मौत, जोगता में मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: जोगता में भटिंडा फॉल में डूबने से चाचा-भतीजे की मृत्यु हो गई है। 17 वर्षीय आयुष कुमार पांडेय का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए उसने अपने 40 वर्षीय चाचा प्राजित कुमार पांडेय को बुलाया था। दोनों की डूबने से मौत की खबर से परिवार और पड़ोस में गम का माहौल है।

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में डूबने से चाचा-भतीजे की मौत, जोगता में मातम

Dhanbad News: सिजुआ, प्रतिनिधि। मुनीडीह के भटिंडा फॉल में डूबने से चाचा-भतीजे की मौत के बाद जोगता में मातम पसरा है। मौत की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। आस-पड़ोस के लोग भी गमगीन हैं। जोगता मोड़ निवासी अजीत पांडेय के बड़े पुत्र 17 वर्षीय आयुष कुमार पांडेय का मंगलवार को जन्मदिन था। सुबह वह सिजुआ स्थित शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर स्मारक कॉलेज पढ़ाई करने निकला था। जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने 40 वर्षीय चाचा प्राजित कुमार पांडेय को भटिंडा फॉल बुलाया। वहां दोनों नहाने के लिए पानी में उतरे और डूब गए। हादसे की खबर मिलते ही जन्मदिन की खुशी मातम में बदल गई।

आयुष तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह पढ़ाई में काफी तेज व होनहार था। वहीं प्रजित पांडेय की दो पुत्रियां व एक पुत्र हैं। वह पूजा-पाठ कर परिवार का भरण-पोषण करते थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।