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Dhanbad News: पुटकी में युवक ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गंसाडीह में 20 वर्षीय आशीष विश्वकर्मा का शव उनके घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। यह घटना शुक्रवार की सुबह हुई। स्वर्गीय जितेश विश्वकर्मा के बेटे आशीष की मौत से परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है।

Dhanbad News: पुटकी में युवक ने की आत्महत्या

Dhanbad News: पुटकी। केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गंसाडीह 3 नंबर निवासी स्वर्गीय जितेश विश्वकर्मा के 20 वर्षीय पुत्र आशीष विश्वकर्मा का शव शुक्रवार की सुबह उसके घर के कमरे में फंदे से लटका मिला।

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