Dhanbad News: सड़क दुर्घटना में घायल व्यवसायी का कोलकाता में निधन
Dhanbad News: 29 जुलाई को जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दुकान मालिक जितेंद्र कुमार गुप्ता की मृत्यु कोलकाता में इलाज के दौरान हो गई। वह परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, जिससे पत्नी और बच्चों में गहरा मातम है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।
Dhanbad News: जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह में 29 जुलाई को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल स्टेशनरी दुकानदार जितेंद्र कुमार गुप्ता की मौत रविवार को कोलकाता में इलाज के दौरान हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही डिगवाडीह स्थित उनके आवास पर मातम पसर गया। जितेंद्र घर के इकलौते कमाने वाले थे। उनकी मौत से पत्नी गुड़िया देवी, एक पुत्र और एक पुत्री सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि 29 जुलाई की रात जितेंद्र कुमार गुप्ता अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी।
दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल पाटलीपुत्रा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें कोलकाता के जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। घटना के बाद से ही वे लगातार बेहोश थे। सूचना मिलने पर जोड़ापोखर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस शव के आने का इंतजार कर रही है।
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