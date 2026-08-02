Dhanbad News: पोल से गिरकर दिहाड़ी मजदूर की मौत
Dhanbad News: ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के बौआकला बस्ती में एक मजदूर बैजनाथ कुम्हार की बिजली पोल पर कार्य करते समय गिरने से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। दुखी परिवार के लिए गाँव के प्रबुद्ध लोगों ने सहायता राशि देने का निर्णय लिया।
Dhanbad News: ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के बौआकला बस्ती में शनिवार की दोपहर बिजली पोल पर कार्य करने के दौरान गिरने से दिहाड़ी मजदूर बैजनाथ कुम्हार (42) की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण उन्हें धनबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गांव के प्रबुद्ध लोगों ने तत्काल बैठक कर आश्रितों को सात लाख रुपए सहायता राशि देने पर सहमति बनाई। बैजनाथ बस्ती निवासी जमालुद्दीन के यहां बिजली का कार्य कर रहे थे। समझौते के तहत एक लाख रुपए नकद तथा छह लाख रुपए का चेक छह माह के भीतर देने का निर्णय लिया गया।
बताया गया कि बैजनाथ कुम्हार की दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है तथा उनसे चार पुत्र हैं। मजदूर की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बैठक में जिला परिषद सदस्य मो. इसराफिल उर्फ लाला, मुखिया भीमलाल रजक, पंचायत समिति सदस्य शंकर रजक, पूर्व मुखिया मो. आजाद, शिवानंद महतो, टेकलाल महतो, दयानंद महतो, दीपक महतो, तनवीर आलम, देवनारायण महतो, अधिवक्ता बब्लू महतो, कमाल मुस्तफा, सरवर आलम, गणेश रवानी, डब्लू आलम, मो. सबीर, अशोक रजक, संतोष साव, शिवा महतो, शंकर कुम्हार, भगीरथ महतो, आदित्य कुम्भकार आदि मौजूद थे।
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