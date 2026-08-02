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Dhanbad News: बनने से पहले टूटा पुलिस विभाग का ट्रैफिक पोस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में प्रमुख चौक-चौराहों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु चालू ट्रैफिक पोस्ट निर्माण, अज्ञात वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। श्रमिक चौक पर निर्माणाधीन ट्रैफिक पोस्ट का ढांचा टूट गया है। ट्रैफिक विभाग ने कहा कि these पोस्ट्स से यातायात संचालन को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी।

Dhanbad News: बनने से पहले टूटा पुलिस विभाग का ट्रैफिक पोस्ट

Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और ड्यूटी पर तैनात जवानों को धूप व बारिश से राहत देने के लिए बनाए जा रहे ट्रैफिक पोस्ट में से एक पोस्ट निर्माण पूरा होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। श्रमिक चौक पर निर्माणाधीन ट्रैफिक पोस्ट को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसका ढांचा टूट गया।

यातायात पुलिस और नगर निगम का सहयोग

यातायात पुलिस और नगर निगम के सहयोग से शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर ट्रैफिक जवानों के लिए आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। पहले चरण में 26 शेडयुक्त ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि ड्यूटी के दौरान जवानों को तेज धूप और बारिश से बचाव मिल सके। इसके अलावा शहर में 50 आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट भी निर्माणाधीन हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है।

घटनाक्रम के बाद की कार्यवाही

इसी क्रम में श्रमिक चौक पर भी ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण चल रहा था, लेकिन अज्ञात वाहन की टक्कर से उसका हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद निर्माण एजेंसी को इसकी सूचना दी गई है। क्षतिग्रस्त पोस्ट की मरम्मत कर उसे जल्द दोबारा तैयार किया जाएगा।

यातायात व्यवस्था में सुधार

पोस्ट बनने से सुचारु होगा शहर का ट्रैफिक : ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन ट्रैफिक पोस्ट के तैयार होने के बाद चौक-चौराहों पर ड्यूटी कर रहे जवानों को बेहतर सुविधा मिलेगी और यातायात संचालन भी अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराना है।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना धनबाद के श्रमिक चौक पर हुई।
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