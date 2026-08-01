Dhanbad News: भौरा में दूसरे दिन भी बंद रहा बीसीसीएल का दोनों कांटा घर
Dhanbad News: जनता श्रमिक संघ असंगठित मोर्चा के नेताओं ने विस्थापित मजदूरों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर भौरा क्षेत्र में धरना जारी रखा। कांटा घर बंद होने से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग ठप हो गई है। प्रबंधन पर उचित कदम न उठाने का आरोप लगाया गया है। वार्ता का प्रयास जारी है।
Dhanbad News: भौरा, प्रतिनिधि। जनता श्रमिक संघ असंगठित मोर्चा के नेताओं ने विस्थापितों को मुआवजा, पुनर्वास, लोकल सेल चालू करने और आउटसोर्सिंग में विस्थापितों को रोजगार देने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन शुक्रवार को भी भौरा 23/8 व भौरा कोलियरी ऑफिस के समीप स्थित क्षेत्र का कांटा घर बंद रखा। कांटा घर बंद होने से क्षेत्र से होने वाले कोयले की ट्रांसपोर्टिंग ठप है। संघ के क्षेत्रीय सचिव विवेक सिंह उर्फ सोनु व अमित सिंह ने प्रबंधन पर भ्रमाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले एक साल से मांग पत्र पर प्रबंधन सिर्फ वार्ता करते रहे हैं, लेकिन एक भी मांग पर ठोस कदम नहीं उठाया।
असंगठित मजदूरों को उचित मानदेय नहीं दिया जाता और आउटसोर्सिंग कर्मियों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जाता है। क्षेत्र में दामोदर नदी का दूषित जलापूर्ति हो रही है और लोग प्रदूषण से परेशान हैं। इस संबंध में पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक टी पासवान ने कहा कि आंदोलनकारियों से वार्ता का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। मौके पर सोनू सिंह, अमित सिंह, बाघा सिंह, पंकज यादव, रितेश गुप्ता, रिंकू खान, मनीष पांडेय, रिंकू सिंह और रंजन कुमार आदि मौजूद थे।
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