Dhanbad News: टाइगर जवानों ने कोयला लदी पिकअप वैन को पकड़ा
Dhanbad News: धनबाद में टाइगर जवानों ने मनईटांड़ से कोयला लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया। गाड़ी में 26 बोरियों में कोयला और डेकोरेटर का सामान था। जवानों ने इसे धनसार पुलिस के हवाले कर दिया है, जो चालक से पूछताछ कर रही है।
Dhanbad News: धनबाद। टाइगर जवानों ने शुक्रवार की रात मनईटांड़ से कोयला लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया। जवानों ने पिकअप वैन को धनसार पुलिस के हवाले कर दिया। पिकअप में 26 बोरियों में कोयले के साथ डेकोरेटर के सामान थे। गाड़ी धनसार से बरमसिया की ओर जा रही थी। धनसार पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।