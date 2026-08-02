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Dhanbad News: टाइगर जवानों ने कोयला लदी पिकअप वैन को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में टाइगर जवानों ने मनईटांड़ से कोयला लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया। गाड़ी में 26 बोरियों में कोयला और डेकोरेटर का सामान था। जवानों ने इसे धनसार पुलिस के हवाले कर दिया है, जो चालक से पूछताछ कर रही है।

Dhanbad News: टाइगर जवानों ने कोयला लदी पिकअप वैन को पकड़ा

Dhanbad News: धनबाद। टाइगर जवानों ने शुक्रवार की रात मनईटांड़ से कोयला लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया। जवानों ने पिकअप वैन को धनसार पुलिस के हवाले कर दिया। पिकअप में 26 बोरियों में कोयले के साथ डेकोरेटर के सामान थे। गाड़ी धनसार से बरमसिया की ओर जा रही थी। धनसार पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है।

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