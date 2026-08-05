Dhanbad News: व्यवसायी के घर से आधा दर्जन बकरे की चोरी
Dhanbad News: तिसरा थाना क्षेत्र में अजय कुमार महतो के घर से चोरों ने छह बकरों की चोरी कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को मंगलवार को हुई। अजय ने थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह चोरी उन्हें 30 से 40 हजार रुपये का नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
Dhanbad News: तिसरा थाना क्षेत्र के कुइयां 10 नंबर निवासी अजय कुमार महतो के घर से सोमवार की रात चोरों ने आधा दर्जन बकरे की चोरी कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को मंगलवार सुबह हुई। इसके बाद पीड़ित अजय ने तिसरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थाने में दी गई शिकायत में मीट विक्रेता अजय कुमार महतो ने बताया कि उनके घर के बगल वाले कमरे में बकरे बंधे हुए थे। सुबह जब वे उठे, तो कमरे से सभी छह बकरे गायब मिले। अजय ने कहा कि वह मीट बेचकर ही अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं।
इस चोरी से उन्हें करीब 30 से 40 हजार रुपये का भारी नुकसान हुआ है।
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