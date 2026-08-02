Dhanbad News: धनसार के अनुग्रह नगर से पांच टोटो की बैटरी चोरी
Dhanbad News: धनबाद के धनसार अनुग्रह नगर में पंचायत भवन के पास से चोरों ने शुक्रवार रात को पांच टोटो की बैटरियाँ चुरा लीं। अमित कुमार सिंह की शिकायत पर बताया गया कि बैटरियों की कुल कीमत तीन लाख रुपये है। चोरियों का शिकार अन्य चार लोग भी बने हैं।
Dhanbad News: धनबाद। धनसार अनुग्रह नगर स्थित पंचायत भवन के पास से शुक्रवार की देर रात चोरों ने पांच टोटो की बैटरी चुरा ली। अमित कुमार सिंह ने धनसार पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उनके टोटो सहित अन्य चार टोटो की बैटरी चोरी हुई है। बैटरियों की कीमत करीब तीन लाख रुपए बताई जा रही है। गांधी रोड हल्दी पट्टी निवासी अमित ने पुलिस को बताया कि वे लोग अनुग्रह नगर में जितेंद्र सिंह के घर को टोटो लगाने के लिए किराए पर लिया है। शनिवार की सुबह उन्हें जानकारी मिली कि उनके अलावा चंद्रमा पासवान, सुनील कुमार, बिट्टू कुमार और संजीव कुमार गुप्ता के टोटो से बैटरी गायब है।
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