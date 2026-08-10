Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: जोड़ापोखर में कारखाने में ताला तोड़कर 3 लाख की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भुतगड़िया स्थित श्री विश्वकर्मा आयरन इंडस्ट्रीज में अज्ञात चोरों ने एक इंजन जेनरेटर और करीब 400 किलो वजन की लोहे की प्लेट चोरी कर ली। इस घटना से संचालक को लगभग 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Dhanbad News: जोड़ापोखर में कारखाने में ताला तोड़कर 3 लाख की चोरी

Dhanbad News: जोडापोखर, प्रतिनिधि। जोडापोखर थाना क्षेत्र के भुतगड़िया स्थित आरडी आईटीआई के पीछे संचालित श्री विश्वकर्मा आयरन इंडस्ट्रीज में अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर एक इंजन जेनरेटर और करीब 400 किलो वजन की लोहे की प्लेट चोरी कर ली। इस घटना से कारखाना संचालक सचिन कुमार विश्वकर्मा को लगभग 3 लाख रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वारदात के बाद चोरों ने कारखाने में अपना एक अलग ताला भी लगा दिया।

ये भी पढ़ें:Chapra News: एकमा में एक ही रात तीन दुकानों में चोरी, व्यापारियों में दहशत

चोरी की रिपोर्ट

रविवार सुबह जब संचालक पहुंचे, तब घटना का पता चला। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात में करीब दस की संख्या में आए लोग सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन डर के कारण किसी ने उन्हें नहीं रोका। पीड़ित ने जोडापोखर थाना में लिखित शिकायत देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

पुनरावृत्ति का डर

संचालक ने पुलिस को बताया कि इससे पहले भी 27-28 जुलाई को चोरों ने कारखाने से लोहे का फर्नेस और सेट का ट्रस चोरी कर लिया था। लगातार दूसरी बार हुई इस चोरी से संचालक और आसपास के लोगों में भारी चिंता है। पीड़ित ने चोरी गए सामान की बरामदगी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की पुरजोर मांग की है।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

श्री विश्वकर्मा आयरन इंडस्ट्रीज में चोरी कब हुई?
चोरी घटना रविवार सुबह का है, जब संचालक पहुंचे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।