Dhanbad News: जोड़ापोखर में कारखाने में ताला तोड़कर 3 लाख की चोरी
Dhanbad News: जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भुतगड़िया स्थित श्री विश्वकर्मा आयरन इंडस्ट्रीज में अज्ञात चोरों ने एक इंजन जेनरेटर और करीब 400 किलो वजन की लोहे की प्लेट चोरी कर ली। इस घटना से संचालक को लगभग 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Dhanbad News: जोडापोखर, प्रतिनिधि। जोडापोखर थाना क्षेत्र के भुतगड़िया स्थित आरडी आईटीआई के पीछे संचालित श्री विश्वकर्मा आयरन इंडस्ट्रीज में अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर एक इंजन जेनरेटर और करीब 400 किलो वजन की लोहे की प्लेट चोरी कर ली। इस घटना से कारखाना संचालक सचिन कुमार विश्वकर्मा को लगभग 3 लाख रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वारदात के बाद चोरों ने कारखाने में अपना एक अलग ताला भी लगा दिया।
चोरी की रिपोर्ट
रविवार सुबह जब संचालक पहुंचे, तब घटना का पता चला। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात में करीब दस की संख्या में आए लोग सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन डर के कारण किसी ने उन्हें नहीं रोका। पीड़ित ने जोडापोखर थाना में लिखित शिकायत देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
पुनरावृत्ति का डर
संचालक ने पुलिस को बताया कि इससे पहले भी 27-28 जुलाई को चोरों ने कारखाने से लोहे का फर्नेस और सेट का ट्रस चोरी कर लिया था। लगातार दूसरी बार हुई इस चोरी से संचालक और आसपास के लोगों में भारी चिंता है। पीड़ित ने चोरी गए सामान की बरामदगी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की पुरजोर मांग की है।
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