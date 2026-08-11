Dhanbad News: चासनाला में मां कल्याणेश्वरी सहित तीन मंदिरों का ताला तोड़कर हजारों की चोरी
Dhanbad News: चासनाला के प्राचीन माता कल्याणेश्वरी मंदिर, शिव मंदिर और दुर्गा मंदिर में चोरों ने रविवार रात हजारों रुपये के सामान और नकदी की चोरी की। स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों ने नशे के कारोबार को रोकने की मांग की है।
Dhanbad News: चासनाला, प्रतिनिधि। पाथरडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत चासनाला ओझा बस्ती स्थित प्राचीन आदिशक्ति माता कल्याणेश्वरी मंदिर, शिव मंदिर और दुर्गा मंदिर में रविवार की रात चोरों ने ताला तोड़कर हजारों रुपये के सामान व नकदी की चोरी कर ली। घटना से स्थानीय लोग बेहद हतप्रभ और आक्रोशित हैं।
घटना का विस्तार
चोरों ने माता कल्याणेश्वरी मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर वहां रखा अखंड दीप, करीब 40 किलो की पीतल की घंटी और कांसे के बर्तनों का पूरा सेट चुरा लिया। साथ ही मंदिर में लगे इन्वर्टर को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद चोरों ने पास के शिव मंदिर का ताला तोड़कर भगवान शिव के श्रृंगार का पीतल का नाग, अखंड दीप व बर्तन चुराए। चोरों ने मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाले कृष्णा प्रसाद गुप्ता के सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। गुप्ता 26 वर्षों से खिलौने बेचकर जीवन यापन करते हैं। वहीं, दुर्गा मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी से पैसे, दीया और बर्तन चोरी कर लिए गए। घटना का पता सोमवार सुबह करीब 5 बजे चला, जब स्थानीय निवासी बंकिम ओझा मंदिर में प्रणाम करने गए। उन्होंने ताला टूटा देख इसकी सूचना मंदिर के पुजारी अमरनाथ ओझा, सुबोध ओझा और शुभम ओझा को दी। पुजारियों ने तत्काल पाथरडीह थाना प्रभारी बिट्टू कुमार को मामले की जानकारी दी।
पुलिस जांच और स्थानीय चिंताएं
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को मंदिर परिसर से एक लाइटर मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पाउडर, गांजा और सुलेशन जैसे घातक नशे ने युवाओं को जकड़ लिया है। नशे की लत को पूरा करने के लिए ही ऐसे तत्व इस तरह की धार्मिक चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और चोरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
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