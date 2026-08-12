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Dhanbad News: महिला यात्री का पर्स चोरी करते दो महिलाएं गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का पर्स चोरी करते हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं के पास एक बच्चा था और उन्होंने 18,600 रुपये का पर्स चुराया। जांच के दौरान दोनों को गश्ती दल ने पकड़ लिया। एक महिला पहले भी चोरी के मामले में आरोपी है।

Dhanbad News: महिला यात्री का पर्स चोरी करते दो महिलाएं गिरफ्तार

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। ट्रेन पर महिला यात्री का पर्स चोरी करते दो महिलाओं को आरपीएफ ने मंगलवार को धनबाद स्टेशन पर गिरफ्तार किया। गोद में बच्चा लिए दोनों महिलाएं दुमका-रांची बाबाधाम इंटरसिटी में सफर कर रही एक महिला का पर्स चुरा कर भाग रही थीं। पर्स में 18 हजार 600 रुपए थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश ने बताया कि धनबाद स्टेशन पर विशेष निगरानी की जा रही थी। इसी बीच बाबाधाम इंटरसिटी प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर आई। दो महिलाएं अबोध बच्चे को गोद में लेकर उतरीं और प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध रूप से घुमने लगीं। दोनों महिलाओं ने गेट पर भीड़ बनाकर एक महिला के हैंडबैग की चेन खोलकर उसमें रखा पर्स निकाल लिया।

भागने के दौरान गश्ती दल के सदस्यों ने दोनों को पकड़ लिया। पकड़ी गई महिलाओं में जामताड़ा मिहिजाम आमबगान निवासी मोमुनि केवड़ा और मोनी देवी शामिल हैं। मोनी के खिलाफ वर्ष 2023 में रांची रेल थाना में भी चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

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