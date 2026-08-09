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Dhanbad News: बिनोद नगर में घर से 60 हजार नकद समेत लाखों की चोरी

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: हीरापुर में चोर ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए 60 हजार रुपए नकद और लाखों के गहने चुरा लिए। भुक्तभोगी जोछन दिप्तो साहा ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। घटना से मुहल्ले में दहशत फैल गई है।

Dhanbad News: बिनोद नगर में घर से 60 हजार नकद समेत लाखों की चोरी

Dhanbad News: हीरापुर चिरागोड़ा बिनोद नगर मोड़ के पास चोर ने बंद घर को निशाना बनाया। चोर ने घर का ताला तोड़ कर 60 हजार रुपए नकद सहित लाखों के गहनों की चोरी कर ली। भुक्तभोगी जोछन दिप्तो साहा ने इसकी सूचना धनबाद थाना की पुलिस को दी है। पुलिस छानबीन कर रही है। जोछन ने पुलिस को बताया कि वह स्टेट बैंक के समीप बिनोद नगर मोड़ में अपने मकान में माता-पिता, पत्नी और छोटे भाई के साथ रहते हैं। वह कोलकाता में नौकरी करते हैं। 26 जुलाई को वे पूरे परिवार के साथ अपने कोलकाता स्थित घर गए थे। उनके घर में दो किराएदार भी रहते हैं। हालांकि वे दोनों भी फिलहाल बाहर गए हैं। घर में पेड़ों की देखभाल करने वाली कामवाली सोनी कुमारी ने सात अगस्त की दोपहर 12 बजे देखा कि घर के पीछे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने वीडियो कॉल कर इसकी जानकारी घरवालों को दी। चोरों ने पांच ताले तोड़ कर अंदर सारा सामान बिखेर दिया था। चोरी की सूचना पुलिस को डायल 112 नंबर पर दी गई। चोरों ने अलमारी को जमीन पर पलट दिया था और उसका लॉकर भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। बॉक्स पलंग को भी खोल कर सामान बिखेर दिया।

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गुल्लक और पुराने सिक्के भी ले गए

साहा ने पुलिस को बताया कि चोर अलमारी के लॉकर से ₹50 हजार नकद, पत्नी के हैंडबैग से ₹10 हजार नकद, 20 भर चांदी के जेवर और छह-सात भर सोने के गहनों के साथ साहा की मां की 50-60 कीमती साड़ियां चोरी कर लीं। चोर घर पर पैसों से भरे तीन गुल्लक और हैंड बैग में रखे 100 पुराने सिक्के भी ले गए। चोरी की घटना से मुहल्ले में दहशत का माहौल है।

FAQs

चोरी का स्थान कहाँ स्थित है?
चोरी हीरापुर चिरागोड़ा बिनोद नगर मोड़ के पास हुई है।
Ravikant Jha

लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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