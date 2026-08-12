Dhanbad News: पटना के राकेश रंजन की मौत मामले की फिर से होगी जांच
Dhanbad News: पटना फतुहा निवासी राकेश रंजन कुमार की मौत के मामले की फिर से जांच होगी। धनबाद सीजेएम कोर्ट ने मामले की फिर के आदेश दिए हैं।
Dhanbad News: पटना फतुहा निवासी राकेश रंजन कुमार की मौत के मामले की फिर से जांच होगी। धनबाद सीजेएम कोर्ट ने मामले की फिर के आदेश दिए हैं। राकेश रंजन की पहली पत्नी रंजना रंजन के पटना में दिए गए फर्दबयान के आधार पर चार अगस्त 2025 को धनबाद थाना में मृतक की कथित पत्नी गीता रानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। धनबाद थाना की पुलिस ने जांच में आरोपी को क्लीनचिट दी थी। रंजना की ओर से अधिवक्ता संतोष सिंह ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से असहमति जताते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी। इसे स्वीकार करते हुए सीजेएम ने मामले में पुनः जांच के आदेश दिए।
अदालत में दाखिल प्रोटेस्ट पिटीशन में मृतक राकेश रंजन के शरीर पर मृत्यु से पूर्व जलने के निशान को आधार बनाते हुए पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा किया गया। पटना जिले के फतुहा को-ऑपरेटिव कॉलोनी निवासी रंजना रंजन ने धनबाद हीरापुर आस्था रामचंद्र अपार्टमेंट निवासी बैंककर्मी गीता रानी पर अपने पति राकेश रंजन की हत्या का आरोप लगाया था। रंजना ने फतुहा थाना की सब इंस्पेक्टर अर्चना कुमारी सिंह को दिए फर्द बयान में आरोप लगाया था कि उनके पति ने वर्ष 2014 में बैंककर्मी नालंदा पपरनौसा निवासी गीता रानी से प्रेम विवाह किया था। वे गीता के साथ हीरापुर स्थित अपार्टमेंट में रहते थे। आरोपी ने आयरन से जला कर और मारपीट कर उनके पति की हत्या कर दी। रंजना ने पुलिस को बताया था कि गीता रानी उनके पति की चचेरी बहन के पति की ममेरी बहन हैं। पति ने गीता की पढ़ाई में भी खर्चा किया था। 2014 में जब केनरा बैंक में गीता की नौकरी हो गई तो पति ने उससे शादी कर ली। रंजना ने आरोप लगाया कि शादी के बाद गीता राकेश रंजन को प्रताड़ित करने लगी। 16 जुलाई 2025 को राजीव ने अपनी मां प्रेमलता सिन्हा को फोन करके बताया था कि गीता ने उन्हें आयरन से बुरी तरह से जला दिया है। यह जानकारी पाकर रंजना अपने बहनोई के साथ धनबाद आई और अपने घायल पति को यहां से पटना ले गई थी।
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन
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