Dhanbad News: गणेश महोत्सव को लेकर दो पक्षों में विवाद

Dhanbad News: जोडापोखर, प्रतिनिधि। डिगवाडीह सर्कस मैदान में गणेश महोत्सव को लेकर रविवार अहले सुबह अचानक तनाव की स्थिति बन गई। एक पक्ष द्वारा मेला सामग्री मैदान में गिराए जाने के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। सूचना मिलते ही जोडापोखर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांति बहाल की। पुलिस ने विवादित मेला सामग्री को वाहन पर वापस भिजवा दिया।विवाद का मुख्य कारण यह है कि मैदान की जमीन सुनील मरांडी के नाम पर है, जिन्होंने दोनों पक्षों को किराए के लिए अलग-अलग एनओसी दे दी है। पूजा के लिए एक पक्ष पंडाल निर्माण में जुटा है, वहीं दूसरे पक्ष में राकेश और पवन की अलग-अलग कमेटियां मेला लगाने की तैयारी कर रही हैं।