Dhanbad News: तेलमच्चो के ग्रीन पेट्रोलियम पम्प को मिला बेस्ट मेंटेंन रिटेल आउटलेट का अवार्ड
Dhanbad News: महुदा प्रतिनिधि इंडियन ऑयल के धनबाद डिविजनल कार्यालय की ओर से आयोजित सम्मान समारोह
Dhanbad News: इंडियन ऑयल के धनबाद डिविजनल कार्यालय की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में धनबाद साउथ रिटेल सेल्स के अंतर्गत संचालित तेलमच्चो स्थित ग्रीन पेट्रोलियम को बेस्ट मेंटेंड आरओ (रिटेल आउटलेट) अवार्ड'' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान धनबाद के होटल सोनोटेल में आयोजित एक समारोह में ग्रीन पेट्रोलियम के संचालक शिबु महतो को इंडियन ऑयल की ओर से मोमेंटो प्रदान कर किया गया। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल छह पेट्रोल पंपों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्टेट रिटेल हेड राजीव कुमार, धनबाद रिटेल हेड सुरेश कुमार, सेल्स ऑफिसर राजन कुमार सहित धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के इंडियन ऑयल के कई डीलर उपस्थित थे।
अवार्ड प्राप्त करने के बाद ग्रीन पेट्रोलियम के संचालक शिबु महतो ने कहा कि यह सम्मान पूरी टीम की ईमानदारी,लगन और गुणवत्तापूर्ण कार्यशैली का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय संस्थान के सभी सहकर्मियों को जाता है जिन्होंने ग्राहको की सेवा और गुणवत्ता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। उन्होंने भविष्य में भी ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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