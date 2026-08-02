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Dhanbad News: जामाडोबा जल संयंत्र में तकनीकी खराबी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झमाडा के जामाडोबा जल संयंत्र में मोटर पंप की तकनीकी खराबी के कारण जोड़ापोखर और झरिया में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। कर्मचारियों ने खराब फ्लैंज की मरम्मत शुरू कर दी है और रविवार तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इस काम के पूरा होते ही जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी।

Dhanbad News: जामाडोबा जल संयंत्र में तकनीकी खराबी

Dhanbad News: झमाडा के जामाडोबा जल संयंत्र केंद्र में मोटर पंप के फुटबॉल फ्लैंज में आई तकनीकी खराबी के कारण जोड़ापोखर, झरिया और आसपास के इलाकों में लो-प्रेशर जलापूर्ति हो रही है। शनिवार को कर्मचारियों ने नदी में फंसे खराब फुटबॉल फ्लैंज को बाहर निकालकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत के बाद इस भारी-भरकम उपकरण को वापस नदी में फिट करना बड़ी चुनौती है, जिसे रविवार तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कनीय अभियंता आशुतोष राणा ने बताया कि मरम्मत कार्य तेजी से जारी है और काम पूरा होते ही क्षेत्र में सामान्य रूप से जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

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