Dhanbad News: एकशिक्षकीय स्कूलों को जल्द मिलेंगे शिक्षक : डीएसई

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। गोमो से धनबाद डीसी कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों की कमी का मामला उठाने वाले मध्य विद्यालय गुनघुसा के छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने मामले में संज्ञान लिया है। जल्द ही स्कूल को दो शिक्षक उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। मध्य विद्यालय गुनघुसा के अलावे विभिन्न एकशिक्षकीय स्कूलों में भी शिक्षक पदस्थापित करने की तैयारी है।

शिक्षकों की कमी

बुधवार को आपके लोकप्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान ने डीसी सर, एक शिक्षक के भरोसे 264 बच्चे कैसे पढ़ेंगे... शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। मध्य विद्यालय गुनघुसा में 264 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक हैं। काफी संख्या में स्कूली बच्चे 40 किमी दूर डीसी कार्यालय आ गए। हिन्दुस्तान ने उसे प्रमुखता से उठाया। मामले में सम्पर्क करने पर डीएसई शालिनी डुंगडुंग ने कहा कि मध्य विद्यालय गुनघुसा समेत अन्य एकशिक्षकीय स्कूलों में जल्द ही सहायक आचार्यों की पोस्टिंग की जाएगी। धनबाद को 67 नए सहायक आचार्य मिले हैं। इनमें से तीन के मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है। बचे हुए 64 सहायक आचार्यों की पोस्टिंग जल्द की जाएगी। सभी स्कूलों को तो नहीं, लेकिन जहां पर अधिक जरूरत हैं। वहां पर शिक्षक दिए जाएंगे। उम्मीद है कि 15 अगस्त के पहले इन स्कूलों को शिक्षक दे दिए जाएं।