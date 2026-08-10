Dhanbad News: डुंगरी में टाटा स्टील ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान
Dhanbad News: टाटा स्टील झरिया डिवीजन ने हनुमान मंदिर के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। कंपनी ने अवैध निर्माण की खोज की और संबंधित अधिकारियों को बताया। जबकि ठेकेदार ने पहले से आवंटित भूमि पर केंद्र बना रहा था, प्रक्रिया विरोध के कारण रुकी।
Dhanbad News: झरिया, वरीय संवाददाता। टाटा स्टील झरिया डिवीजन की लैंड टास्क फोर्स ने हनुमान मंदिर के पास स्थित डुंगरी बस्ती में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। प्रबंधन के अनुसार, 2 जुलाई को कंपनी की खतियानी व पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध निर्माण का पता चला था। सुरक्षा और लैंड सर्वे टीमों ने अंचल अमीन की मौजूदगी में पैमाइश कर इसकी पुष्टि की। जांच में पाया गया कि एक ठेकेदार उस भूमि पर आंगनवाड़ी केंद्र बना रहा था, जबकि झरिया अंचल अधिकारी द्वारा इसके लिए पहले ही अलग भूमि आवंटित की जा चुकी थी।भूमि के स्वामित्व की पुष्टि के बाद भवन निर्माण विभाग ने कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा।
इस पर टाटा स्टील ने संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को अस्वीकृति पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि निर्माण केवल आवंटित भूमि पर ही होना चाहिए और अनधिकृत संरचना को हटाया जाए। इसके तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के विरोध के कारण प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा।
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