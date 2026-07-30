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Dhanbad News: जेआरडी टाटा की जयंती पर बांटे सहायक उपकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने जेआरडी टाटा की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान 39 कुष्ठ प्रभावितों को सहायता सामग्री वितरित की गई। महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित हुआ और खेल गतिविधियों में फुटबॉल टूर्नामेंट सहित कई प्रतियोगिताएं हुईं।

Dhanbad News: जेआरडी टाटा की जयंती पर बांटे सहायक उपकरण

Dhanbad News: टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने भारत रत्न जेआरडी टाटा की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जेनरल मैनेजर ऑफिस में जीएम झरिया (डेजिग्नेट) नरेंद्र कुमार गुप्ता, प्रसेनजीत सामंत, आलोक कुमार सिंह और आरसीएमयू अध्यक्ष अशोक कुमार राय ने उन्हें नमन किया। वहीं, सिजुआ ग्रुप कार्यालय में चीफ विकास कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा संचालित स्पर्श केंद्र में कुष्ठ प्रभावित 39 लाभार्थियों को ह्वीलचेयर, बैसाखियां और एमसीआर फुटवियर वितरित किए गए। मौके पर डॉ. आलोक भी उपस्थित थे। इसके साथ ही जामाडोबा और सिजुआ के लर्निंग केंद्रों में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। भेलाटांड़ में संजीव कुमार ठाकुर की उपस्थिति में महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण सत्र और 70 महिलाओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया।

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डिगवाडीह स्टेडियम और मलकेरा मैदान में भी खेल गतिविधियां आयोजित हुईं। 27 से शुरू अंतर-कोलियरी फुटबॉल टूर्नामेंट में 11 टीमों ने भाग लिया। कर्मचारी श्रेणी में ऑफिसर्स एलेवेन ने सिजुआ ग्रुप सिर्फेस को 3-0 से और वेंडर श्रेणी में सिजुआ ग्रुप सिर्फेस ने सिजुआ कोलियरी को 4-1 से हराकर खिताब जीता।

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