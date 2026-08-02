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Dhanbad News: आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बाघमारा बीडीओ लक्ष्मण यादव ने शनिवार को राजगंज पंचायत सचिवालय और बाजार टोला आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बीडीओ ने पंचायत सचिवालय में पेयजल,

Dhanbad News: आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण

Dhanbad News: बाघमारा बीडीओ लक्ष्मण यादव ने शनिवार को राजगंज पंचायत सचिवालय और बाजार टोला आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बीडीओ ने पंचायत सचिवालय में पेयजल, शौचालय और रखरखाव व्यवस्था देखी और संतोष जताया। वहीं बाजार टोला आंगनबाड़ी में बच्चों की उपस्थिति और नाश्ते-भोजन की जानकारी ली। इस दौरान राजगंज मुखिया बंदना बारूई और पंसस उर्मिला साव ने बताया कि डीएमएफटी मद से बाजार टोला और लेदोडीह में दो मॉडल आंगनबाड़ी बननी है, जिसकी अनुशंसा ग्राम सभा से हो चुकी है। उन्होंने बाजार की सफाई को लेकर राशि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। बीडीओ ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द ही डीडीसी धनबाद से मिलकर दिशा-निर्देश लिया जाएगा।

साथ ही बाजार की नाली सफाई के लिए योजना बनाने, सचिवालय में मदर फीडिंग केबिन और सीसीटीवी लगाने का निर्देश मुखिया को दिया। मौके पर रोजगार सेवक दीपक प्रमाणिक, पंचायत सहायक आनंद सोरेन, भीएलई बबलू राय और सेविका कुंती देवी मौजूद थे।

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