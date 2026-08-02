Dhanbad News: सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू

Dhanbad News: श्रावण मास का आगमन हो चुका है। चारों ओर हर-हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं और पूरा शहर शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बाजारों में केसरिया वस्त्रों की खरीदारी बढ़ गई है, जबकि धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर बाबाधाम जाने वाले कांवरियों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसी को देखते हुए शनिवार से सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया। परिवहन विभाग से बस संचालकों ने श्रावणी मेला के लिए विशेष परमिट प्राप्त किया है। शुरुआती चरण में धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से प्रतिदिन पांच बसों का परिचालन होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े。