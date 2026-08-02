Dhanbad News: सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू
Dhanbad News: श्रावण मास का आरंभ होते ही धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर कांवरियों की भीड़ जुटने लगी है। इसको ध्यान में रखते हुए सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू किया गया है। एसी बस का किराया 650 रुपये और नन एसी का 500 रुपये है।
Dhanbad News: श्रावण मास का आगमन हो चुका है। चारों ओर हर-हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं और पूरा शहर शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बाजारों में केसरिया वस्त्रों की खरीदारी बढ़ गई है, जबकि धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर बाबाधाम जाने वाले कांवरियों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसी को देखते हुए शनिवार से सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया। परिवहन विभाग से बस संचालकों ने श्रावणी मेला के लिए विशेष परमिट प्राप्त किया है। शुरुआती चरण में धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से प्रतिदिन पांच बसों का परिचालन होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े。
किरायों की जानकारी
नन एसी का 500 और एसी का 600 किराया
बस संचालकों ने बताया कि सुल्तानगंज तक एसी बस का किराया 650 और नन एसी बस का किराया 500 रुपये है। बस ओनर एसोसिएशन के संजय सिंह ने बताया कि एसी बसों की बुकिंग काफी कम है। कावंरिया नन एसी बसों को ही तव्वजो दे रहे हैं। बस संचालकों के अनुसार श्रावणी मेला के दौरान उन्हें विशेष मेला परमिट के साथ बिहार का कर भी जमा करना पड़ता है। इसके बाद ही बसों का परिचालन किया जाता है।
बुकिंग की सुविधाएं
धनबाद बस स्टैंड में एडवांस बुकिंग, ऑन द स्पॉट टिकट तथा पूरी बस बुक कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। बड़ी संख्या में जाने वाले श्रद्धालु समूह अपनी सुविधा के अनुसार पूरी बस भी बुक करा सकते हैं।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
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