Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: श्रावण मास का आरंभ होते ही धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर कांवरियों की भीड़ जुटने लगी है। इसको ध्यान में रखते हुए सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू किया गया है। एसी बस का किराया 650 रुपये और नन एसी का 500 रुपये है।

Dhanbad News: सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू

Dhanbad News: श्रावण मास का आगमन हो चुका है। चारों ओर हर-हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं और पूरा शहर शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बाजारों में केसरिया वस्त्रों की खरीदारी बढ़ गई है, जबकि धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर बाबाधाम जाने वाले कांवरियों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसी को देखते हुए शनिवार से सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया। परिवहन विभाग से बस संचालकों ने श्रावणी मेला के लिए विशेष परमिट प्राप्त किया है। शुरुआती चरण में धनबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से प्रतिदिन पांच बसों का परिचालन होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े。

ये भी पढ़ें:कड़ी धूप में बोल बम का नारा कांवरियों का बन रहा सहारा

किरायों की जानकारी

नन एसी का 500 और एसी का 600 किराया

ये भी पढ़ें:कांवरियों की मदद के लिए आगे आए रेलकर्मी

बस संचालकों ने बताया कि सुल्तानगंज तक एसी बस का किराया 650 और नन एसी बस का किराया 500 रुपये है। बस ओनर एसोसिएशन के संजय सिंह ने बताया कि एसी बसों की बुकिंग काफी कम है। कावंरिया नन एसी बसों को ही तव्वजो दे रहे हैं। बस संचालकों के अनुसार श्रावणी मेला के दौरान उन्हें विशेष मेला परमिट के साथ बिहार का कर भी जमा करना पड़ता है। इसके बाद ही बसों का परिचालन किया जाता है।

बुकिंग की सुविधाएं

धनबाद बस स्टैंड में एडवांस बुकिंग, ऑन द स्पॉट टिकट तथा पूरी बस बुक कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। बड़ी संख्या में जाने वाले श्रद्धालु समूह अपनी सुविधा के अनुसार पूरी बस भी बुक करा सकते हैं।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

सुल्तानगंज के लिए बसों का परिचालन कब से शुरू हुआ है?
सुल्तानगंज के लिए मेला स्पेशल बसों का परिचालन शनिवार से शुरू हुआ है।
ये भी पढ़ें:मद्रास कांवड़ संघ के 85 शिवभक्त सुल्तानगंज के लिए रवाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।