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Dhanbad News: चौधरी नर्सिंग होम में 25 यूनिट रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: चौधरी नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान किया। असर्फी ब्लड सेंटर ने सहयोग किया। पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने रक्तदान को महत्वपूर्ण दान बताया। इस मौके पर चिकित्सक और अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। शिविर की सफलता में कई लोगों का योगदान रहा।

Dhanbad News: चौधरी नर्सिंग होम में 25 यूनिट रक्तदान

Dhanbad News: चौधरी नर्सिंग होम के तत्वावधान में शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 25 लोगों ने रक्तदान किया। असर्फी ब्लड सेंटर की टीम ने शिविर में सहयोग किया। बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। मौके पर डॉ बीएन चौधरी, डॉ धीरज चौधरी, डॉ विनोद गोस्वामी उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने में डॉ एनएन सिंह, मौसमी महतो, रोशनी कुमारी एवं पूर्णिमा कुमारी का सराहनीय योगदान रहा।

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