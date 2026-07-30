Dhanbad News: अस्पताल व थाना की गतिविधियों से अवगत विद्यार्थी
Dhanbad News: बस्तारहित कार्यक्रम के तहत डांगेपाड़ा अपग्रेड हाइस्कूल के छात्रों को सीएचसी व थाना का भ्रमण कराया गया। बच्चों को अस्पताल और थाना की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।
Dhanbad News: बस्तारहित कार्यक्रम के तहत बुधवार को डांगेपाड़ा अपग्रेड हाइस्कूल के छात्र-छात्राओं को सीएचसी व थाना का भ्रमण कराया गया। मौके पर बच्चों को अस्पताल व थाना की गतिविधियों से अवगत कराया गया। मौके पर विद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एचएम कृष्णप्रसाद, विनिता कुमारी, कुमारी ममता आदि मौके पर थे।
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