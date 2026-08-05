Dhanbad News: डीसी सर, एक शिक्षक के भरोसे 264 बच्चे कैसे पढ़ेंगे
Dhanbad News: धनबाद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, मध्य विद्यालय गुनघुसा के 264 बच्चों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर अपनी पढ़ाई को लेकर गुहार लगाई। उनके पास केवल एक शिक्षक है, जो मीडिया की कमजोरियों का शिकार हैं। पिछले साल से स्कूल में शिक्षक की कमी के चलते हजारों बच्चे अन्य स्कूलों में चले गए हैं।
Dhanbad News: समाहरणालय के बाहर नेताओं का धरना प्रदर्शन तो आये दिन चलता रहता है लेकिन आज स्कूल ड्रेस में धनबाद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके डीसी ऑफिस पहुंचे बच्चों ने अपनी पढ़ाई को लेकर डीसी से गुहार लगाई। बच्चों ने कहा कि मध्य विद्यालय गुनघुसा में 264 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक हैं। वह अगर बीमार पड़ जाते हैं तो पढ़ाई बंद हो जाती है। बच्चों ने डीसी से गुहार लगाते हुए कहा कि सर.. एक शिक्षक के भरोसे 264 छात्र-छात्राएं कैसे पढ़ाई करेंगे। हमारे स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति करें। मंगलवार को मध्य विद्यालय गुनघुसा के 50 से अधिक बच्चे डीसी ऑफिस पहुंचकर उसके गेट पर बैठ गए। बच्चों ने बताया कि आज से एक साल पहले यहां 300 बच्चे हुआ करते थे। पिछले दो-तीन साल से यहां एक ही शिक्षक हैं, वह भी प्राइमरी लेवल के हैं। वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के बाद अगर समय बचता है तो आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों ने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। बच्चों ने कहा कि स्कूल आकर वे लोग खुद से पढ़ते हैं। एकमात्र शिक्षक हैं, जो हर क्लास में 10-10 मिनट देते हैं। स्कूल का हाल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिना पढ़ाई के ही बच्चे क्लास में प्रमोट करते हुए दूसरे क्लास में पहुंच जाते हैं।
प्राइवेट ट्यूशन पढ़कर पास हो रहे हैं छात्र-छात्राएं
छात्रों ने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावक के पास पैसे हैं, वह ट्यूशन पढ़कर पास कर जाते हैं लेकिन बाकी छात्र खुद से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई नहीं होने की वजह से एक साल में 100 से अधिक बच्चों ने स्कूल छोड़कर दूसरे निजी स्कूलों में चले गए। छोटी क्लास के बच्चे मध्याह्न भोजन करके चले जाते हैं। शिक्षक नहीं रहने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। छात्रों के साथ पहुंचे गुनघुसा के मुखिया लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार डीसी-डीएसई को पत्र दिया है लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू
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