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Dhanbad News: महुदा बाजार में चलाया नशा मुक्ति अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: महुदा के रवि महतो स्मारक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के बीएड छात्रों ने शुक्रवार को नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की। प्राचार्य डॉ राजेश कुमार यादव ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।

Dhanbad News: महुदा बाजार में चलाया नशा मुक्ति अभियान

Dhanbad News: महुदा, प्रतिनिधि। रवि महतो स्मारक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज महुदा के बीएड सत्र 2025-27 के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को महुदा बाजार में नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान महुदा बाजार का भ्रमण कर विद्यार्थियों ने आमजनों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। कॉलेज के प्राचार्य डॉ राजेश कुमार यादव ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं एवं नागरिकों के बीच नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पारिवारिक कलह और आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

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उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एवं सरकार के निर्देशों के अनुरूप ऐसे जन जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रो रविकांत पांडेय, प्रो विजय कुमार महतो, डॉ रोशन लाल महतो, प्रो त्रिलोकी नाथ बिंद, डॉ सुमन कुमारी, डॉ प्रियंका, डॉ मंजू कुमारी, डॉ सविता कुमारी,राजा गुप्ता,मोहन लाल सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा।

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