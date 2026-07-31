Dhanbad News: हिन्दुस्तान ओलंपियाड में सफल बच्चे सम्मानित
Dhanbad News: मैथन के वरिय बुनियादी स्कूल में हिन्दुस्तान द्वारा आयोजित ओलंपियाड में सफल छात्रों को मंगलवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीवीसी सीएसआर के प्रबंधक और हिन्दी अधिकारी ने पुरस्कार दिए। स्कूल के प्रबंधक ने हिन्दुस्तान की पहल की सराहना की, जो बच्चों में प्रतियोगिता की भावना जगाती है।
Dhanbad News: वरीय बुनियादी स्कूल मैथन में आपके पसंदीदा अखबार हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित ओलंपियाड में सफल छात्र छात्राओं को मंगलवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चों को डीवीसी सीएसआर के प्रबंधक डॉ कौशलेंद्र कुमार, हिन्दी अधिकारी सह पीआरओ रवि कुमार सिन्हा ने पुरस्कृत किया। अधिकारियों ने हिन्दुस्तान अखबार की इस तरह की पहल की प्रशंसा की। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक उतम कुमार घाटी ने कहा कि हिन्दुस्तान अखबार बच्चों में प्रतियोगिता की भावना जगा रही है। मौके पर उत्तम कुमार घाटी, धर्मेंद्र कुमार, निलू सिन्हा, उर्मिला कुमारी, स्वेता भारती, प्रतिमा धारा, टिंकू मंडल, कालीचरण कुंभकार, युद प्रति घोष, अकुल मंडल, अनूप मिर्धा, नवी खान, पीके करण आदि उपस्थित थे।
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