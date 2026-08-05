Dhanbad News: निरंतर मेहनत करते हुए जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करें छात्र : डीईओ
Dhanbad News: धनबाद के जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (डीसीएमएसओई) में सोमवार को मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। डीईओ अभिषेक झा ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। स्कूल में पौधरोपण भी किया गया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई।
Dhanbad News: जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (डीसीएमएसओई) धनबाद में सोमवार को मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह
डीईओ अभिषेक झा ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन तथा अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करते हुए जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य नमिता कुमारी, विद्यालय प्रबंधक, सभी शिक्षकों समेत अन्य ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। मौके पर डीईओ के नेतृत्व में स्कूल परिसर में पौधरोपण किया गया।
इन छात्रों को मिला सम्मान
सोनम कुमारी यादव (नीट 2026 में सफलता), अंकित कुमार (जेईई मेन व एडवांस में सफल), श्लोक राज (कक्षा 12 विज्ञान में प्रथम स्थान), तुषार अग्रवाल (कक्षा 12 वाणिज्य में प्रथम स्थान), कोमल राय (कक्षा 12 कला में प्रथम स्थान), बेबो कुमारी (कक्षा 10 में प्रथम स्थान), कमल किशोर यादव (भारतीय सेना में चयन), अंकित कुमार (कक्षा 12 विज्ञान में द्वितीय स्थान), रिया साहू (कक्षा 12 वाणिज्य में द्वितीय स्थान), प्रज्ञा (कक्षा 10 में द्वितीय स्थान), पीयूष सिन्हा (कक्षा 12 कला में द्वितीय स्थान), पीयूष के. तिवारी, लिली, शुभम अग्रवाल, वर्षा कुमारी (कक्षा 10 तृतीय स्थान) समेत अन्य शामिल हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा
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