Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: जहाजटांड़ स्कूल में बच्चों ने किया पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: झरिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहाजटांड़ के छात्र-छात्राओं ने शनिवार को विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। उन्होंने आम, जामुन और गुलाब सहित विभिन्न पौधे लगाए। प्रधानाध्यापक मदन प्रसाद नायक ने 'एक पेड़, मां के नाम' कार्यक्रम की जानकारी दी और पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला।

Dhanbad News: जहाजटांड़ स्कूल में बच्चों ने किया पौधारोपण

Dhanbad News: झरिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहाजटांड़ में शनिवार को छात्र-छात्राओं ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। इस दौरान बच्चों ने आम, जामुन जैसे फलदार और अड़हुल व गुलाब जैसे फूलों के पौधे लगाए। प्रभारी प्रधानाध्यापक मदन प्रसाद नायक ने बच्चों को 'एक पेड़, मां के नाम' कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पेड़-पौधों की महत्ता बताई। इस मौके पर सहायक अध्यापक राजकुमार यादव, मोहित कुमार, पीहू महतो, अमर मरांडी, सागेन टुडू, लक्ष्मण सोरेन, प्रशांत कुमार, कार्तिक तुरी, लक्ष्मण तुरी, प्रेम तुरी, प्रिंसी कुमारी, वैष्णवी कुमारी, पवन, नंदिता मल्लिक, नंदनी, सुजाता, सुषमा, रितिका, दृष्टि, सूरज, प्रिंस मुर्मू और लखन तुरी आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: पीपी पब्लिक स्कूल में एक पेड़ मां के नाम का हुआ आयोजन
ये भी पढ़ें:Jahanabad News: पीपी पब्लिक स्कूल में एक पेड़ मां के नाम का हुआ आयोजन
ये भी पढ़ें:Begusarai News: स्कूली बच्चों ने पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।