Dhanbad News: जहाजटांड़ स्कूल में बच्चों ने किया पौधारोपण
Dhanbad News: झरिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहाजटांड़ के छात्र-छात्राओं ने शनिवार को विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। उन्होंने आम, जामुन और गुलाब सहित विभिन्न पौधे लगाए। प्रधानाध्यापक मदन प्रसाद नायक ने 'एक पेड़, मां के नाम' कार्यक्रम की जानकारी दी और पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला।
Dhanbad News: झरिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहाजटांड़ में शनिवार को छात्र-छात्राओं ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। इस दौरान बच्चों ने आम, जामुन जैसे फलदार और अड़हुल व गुलाब जैसे फूलों के पौधे लगाए। प्रभारी प्रधानाध्यापक मदन प्रसाद नायक ने बच्चों को 'एक पेड़, मां के नाम' कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पेड़-पौधों की महत्ता बताई। इस मौके पर सहायक अध्यापक राजकुमार यादव, मोहित कुमार, पीहू महतो, अमर मरांडी, सागेन टुडू, लक्ष्मण सोरेन, प्रशांत कुमार, कार्तिक तुरी, लक्ष्मण तुरी, प्रेम तुरी, प्रिंसी कुमारी, वैष्णवी कुमारी, पवन, नंदिता मल्लिक, नंदनी, सुजाता, सुषमा, रितिका, दृष्टि, सूरज, प्रिंस मुर्मू और लखन तुरी आदि मौजूद थे।
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