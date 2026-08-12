Dhanbad News: सेनेटरी पैड नहीं देने पर स्कूल की शिकायत
Dhanbad News: धनबाद के एक स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा ने डीसी से शिकायत की है कि उसे स्कूल में सेनेटरी पैड नहीं मिला। छात्रा ने कहा कि उसे तत्काल पैड की आवश्यकता थी, लेकिन स्कूल कर्मी ने पैसे देने पर ही पैड देने की बात कही। इसके खिलाफ भी शिकायत की गई है।
Dhanbad News: धनबाद। शक्ति चौक के समीप संचालित एक स्कूल की छात्रा ने विद्यालय में सेनेटरी पैड नहीं मिलने की शिकायत डीसी से की है। 11वीं कक्षा की छात्रा ने कहा कि स्कूल अवधि में मुझे तत्काल सेनेटरी पैड की आवश्यकता थी। दो सहेली को स्कूल कर्मी के पास भेजा। स्कूलकर्मी ने कहा कि पैसे देने के बाद ही दिया जाएगा। जब तक मेरी सहेलियों ने पैसे देने की बात स्वीकार नहीं की। उन्हें सेनेटरी पैड नहीं दिया गया। कर्मी के अनुचित व्यवहार की भी शिकायत की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।