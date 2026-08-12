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Dhanbad News: सेनेटरी पैड नहीं देने पर स्कूल की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के एक स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा ने डीसी से शिकायत की है कि उसे स्कूल में सेनेटरी पैड नहीं मिला। छात्रा ने कहा कि उसे तत्काल पैड की आवश्यकता थी, लेकिन स्कूल कर्मी ने पैसे देने पर ही पैड देने की बात कही। इसके खिलाफ भी शिकायत की गई है।

Dhanbad News: सेनेटरी पैड नहीं देने पर स्कूल की शिकायत

Dhanbad News: धनबाद। शक्ति चौक के समीप संचालित एक स्कूल की छात्रा ने विद्यालय में सेनेटरी पैड नहीं मिलने की शिकायत डीसी से की है। 11वीं कक्षा की छात्रा ने कहा कि स्कूल अवधि में मुझे तत्काल सेनेटरी पैड की आवश्यकता थी। दो सहेली को स्कूल कर्मी के पास भेजा। स्कूलकर्मी ने कहा कि पैसे देने के बाद ही दिया जाएगा। जब तक मेरी सहेलियों ने पैसे देने की बात स्वीकार नहीं की। उन्हें सेनेटरी पैड नहीं दिया गया। कर्मी के अनुचित व्यवहार की भी शिकायत की गई है।

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