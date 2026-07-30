Dhanbad News: शादी के बाद छोड़ा साथ, पत्नी ने पुलिस से लगाई गुहार
Dhanbad News: धनबाद की एक युवती ने शादी का झांसा देकर छह वर्षों तक संबंध रखने का आरोप लगाया है। सामाजिक दबाव में मंदिर में शादी करने के बाद पति लापता हो गया है। युवती ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और कहा कि यदि न्याय नहीं मिला, तो वह आत्महत्या कर लेगी।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। शादी का झांसा देकर छह वर्षों तक संबंध रखा। सामाजिक दबाव पड़ा तो मंदिर में शादी भी की, लेकिन अब प्रेमिका से पत्नी बनी युवती से वह किनारा कर रहा है। पत्नी ने बताया कि पुलिस से उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। मनईटांड़ की युवती ने बुधवार को गांधी सेवा सदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि झरिया वेस्ट कोयरीबांध निवासी विकास साव से वह प्यार करती थी। एक दिन उसके भाई ने विकास को उसके घर पर पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों की शादी तय की गई थी।
25 मई को उनकी कोर्ट मैरिज होनी थी, लेकिन विकास साव बिना हस्ताक्षर किए भाग गया। 17 जून को समाज के दबाव में मनईटांड़ गणेश मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। शादी के बाद लड़का कहीं फरार हो गया। वह झरिया में बिहार टॉकीज के पास चाय की दुकान चलाता था। युवती ने आरोप लगाया कि अपने घरवालों की बीमारी का बहाना बना कर विकास साव ने उसकी मां के लाखों रुपए के गहने भी ले लिए। उसने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता तो वह आत्महत्या कर लेगी।
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