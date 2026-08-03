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Dhanbad News: बच्चों ने सीखा शिव रुद्राष्टकम का पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: रविवार को स्टेशन रोड स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर की संस्कृत पाठशाला में श्रावण मास के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों को शिव रुद्राष्टकम का अभ्यास कराया गया और संस्कृत अंताक्षरी, पहाड़ा, वार्तालाप का आयोजन हुआ। अधिवक्ता हरीश कुमार जोशी ने शिक्षण कार्य किया।

Dhanbad News: बच्चों ने सीखा शिव रुद्राष्टकम का पाठ

Dhanbad News: स्टेशन रोड स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर की संस्कृत पाठशाला में रविवार को श्रावण मास के उपलक्ष्य में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को शिव रुद्राष्टकम का सस्वर अभ्यास कराया गया। पाठशाला में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच संस्कृत अंताक्षरी, पहाड़ा, वार्तालाप और दैनिक वस्तुओं के नाम का अभ्यास कराया गया। शिक्षण का कार्य अधिवक्ता हरीश कुमार जोशी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी क्लब के वीरेश दोषी उपस्थित थे। पीयूष वेगड़ ने बच्चों में प्रसाद बांटा। मौके पर चेल्सी गोयल, त्रिशा, सृष्टि, प्राची, श्रुति, सुहानी, राजवीर, दिव्यांश, अनमोल, हर्ष, अर्णव, अनिरुद्ध आदि मौजूद थे।

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